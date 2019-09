Die Süddeutsche Zeitung veranstaltet an diesem Freitag, 27. September, in Bad Tölz ein SZ-Lesercafé. Dabei können Leser mit Vertretern der für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständigen Lokalredaktion die Themen besprechen, die ihnen momentan am Herzen liegen. Egal, ob es da um die anhaltende Sperrung der Nockhergasse geht, um die Standort-Suche für das neue Josefistift, um die Tölzer Tourismusbilanz oder doch um etwas ganz anderes. Zwischen 14 und 17 Uhr steht die Redaktion im Café Love am Amortplatz in lockerer Atmosphäre zum Gespräch bereit.

Damit Vorschläge und Ideen, aber auch kleine Ärgernisse oder Probleme kompetent besprochen werden können, hat sich die SZ fachmännische Unterstützung eingeladen. Zwischen 14 und 15 Uhr werden der Tölzer Bürgermeister Josef Janker (CSU) und Walter Huber, der Chef der Stadtwerke Bad Tölz, beim Lesercafé dabei sein. "Ich könnte mir schon denken, dass es da einige Fragen zur Nockhergasse geben wird", sagte Huber, als er die Einladung angenommen hat.

In der Stunde darauf, zwischen 15 und 16 Uhr, werden Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) und der Tölzer Polizeichef Florian Benedikt als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Mit dem Landrat lassen sich dabei auch Themen diskutieren, die über die Kurstadt Bad Tölz hinaus von Relevanz sind. Der Polizeichef kann zur Verkehrssituation oder zur Sicherheit in Tölz im Allgemeinen Auskunft geben.

Die letzte Stunde des Lesercafés lässt sich hervorragend nutzen, um mit den Mitgliedern der Redaktion ins Gespräch zu kommen. Egal, ob es um die Zeitung an sich geht oder um Sorgen, die einen derzeit umtreiben - Redaktionsleiter Florian Zick und seine Kollegen tauschen sich mit Besuchern gerne über jedes mögliche Thema aus.

SZ-Lesercafé in Bad Tölz, 27. September, 14 bis 17 Uhr, Café Love, Amortplatz 2