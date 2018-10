12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Offene Türen in Penzberg Ausbildungstag bei Roche

Einen "Tag der offenen Tür der Ausbildung" veranstaltet der Pharmakonzern Roche an diesem Samstag, 13. Oktober, von 9.30 bis 13.30 Uhr in seinem Biotechnologie-Zentrum. Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren, ihre Eltern und Lehrkäfte können sich über Ausbildungsberufe wie Biologielaborant, Chemielaborant, Chemikant und Kaufmann für Büromanagement informieren. Außerdem werden verschiedene Studiengänge an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, am Management Center Innsbruck oder der Jacobs-Universität Bremen vorgestellt.