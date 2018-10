7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Öffentlicher Nahverkehr S 7: Grüne fordern Finanzierungszusage

Die Grünen-Ortsverbände Geretsried und Wolfratshausen hatten kürzlich zur Diskussion über die Situation des Ausbaus der S 7 und des ÖPNVs im Landkreis eingeladen. Der Wolfratshauser Sprecher, Hans Schmidt, begrüßte dazu den Grünen-Landtagsabgeordneten Martin Runge. Dieser habe laut einer Pressemitteilung der Veranstalter erklärt, dass das Wachstum des motorisierten Individualverkehrs bisher alle Bemühungen zur Energiewende untergrabe. Deshalb sei ein Ausbau des ÖPNVs so dringend. Nach den jüngsten Äußerungen des Ministerpräsidenten, deutlich mehr Geld in den ÖPNV zu stecken, sei Runge optimistisch. Allerdings gebe es in Bayern 18 dringende Projekte, und es müsse etwa das Zehnfache an Geld wie bisher vorgesehen fließen, damit diese alle realisiert werden können. Aktuell würden für den Ausbau der S 7 nach Geretsried rund 200 Millionen Euro veranschlagt. Für den Bau der zweiten Stammstrecke habe die Staatsregierung eine Garantie für die Vorfinanzierung gegeben; die gleiche Garantie sollte sie für den S 7-Ausbau geben, damit die Realisierung bis 2028 gesichert sei.

Als Ergebnis der Diskussion verabredeten die beiden Ortsverbände deshalb, die Chancen für einen Antrag in den beiden Stadträten auszuloten, dass die Staatsregierung auch für den S 7-Ausbau eine solche Garantie für die Vorfinanzierung abgibt. Ohne Finanzierungszusage stehe der Ausbau weiter unter einem großen Fragezeichen. Die Forderung wird auch durch die Kreistagsfraktion der Grünen unterstützt, wie Klaus Koch bestätigte.