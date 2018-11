4. November 2018, 21:52 Uhr Oberland-Konzerte Erster Advent mit Michael Fitz

Planung ist alles - also jetzt schon an den ersten Advent denken: Am Sonntag, 2. Dezember, tritt Michael Fitz mit seinem Programm "Jetz' auf gestern" in Benediktbeuern auf. Er gastiert zum Abschluss des Veranstaltungsjahrs der Oberland-Konzerte im Barocksaal des Klosters Benediktbeuernein auf. Er wird präsentiert als "Künstler, den Viele zunächst nicht mit Musik verbinden würden" und als Gitarrist und Songpoet. "Es ist noch längst nicht alles gesagt, was gesagt werden will", heißt es. Die Nische, die Michael Fitz mit inzwischen sechs erfolgreichen Soloprogrammen als leidenschaftlicher Gitarrist, Sänger und Erzähler mit seiner eigenwilligen Kombination aus Liedern, Geschichten und hintersinnigem Humor gefunden habe, sei noch lange nicht voll und ganz erschlossen. Und mit jedem Thema, dass der 59-Jährige umsetze, öffne sich auch für ihn selbst ein neuer Kosmos, ein pfadloses, unentdecktes Land, das erkundet und erforscht werden will. Wiederfinden könne sich in diesem zweistündigen Panoptikum der kleinen und großen menschlichen und vor allem männlichen Gefühle und Befindlichkeiten jede und jeder, so heißt es.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es im verbilligten Vorverkauf im Klosterladen Benediktbeuern , in der Penzberger Buchhandlung Rolles, in der Tölzer Buchhandlung Winzerer und bei allen Vorverkaufsstellen mit München-Ticket-Anschluss. Die Abendkasse öffnet am Konzerttag um 17 Uhr.