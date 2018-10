7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Notfall in Kochel am See Taucher stirbt im Walchensee

Ursache des Todes eines 56-jährigen Münchners ist unklar

Ein 56-jähriger Mann aus München ist am Samstag beim Tauchen im Walchensee ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Wassersportler am Nachmittag, dass ein lebloser Taucher an der Wasseroberfläche trieb. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, so der Bericht, Hinweise auf eine Beteiligung Dritter hätten sich bislang nicht ergeben.

Nachdem der Wassersportler gegen 12 Uhr den Taucher entdeckt hatte, alarmierte er umgehend Rettungskräfte. Die Wasserwacht barg laut Polizeibericht den Taucher am Ostufer in der Sachenbacher Bucht aus dem Wasser, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die anschließende Absuche des Sees durch die Wasserwacht und einen österreichischen Rettungshubschrauber nach möglichen Tauchbegleitern blieb ergebnislos. Wie die späteren Ermittlungen der Kripo bestätigten, war der Mann am Samstag offenbar alleine zu einem Tauchgang im See aufgebrochen. Ermittler des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Weilheim übernahmen die Untersuchungen in dem Fall und konnten feststellen, dass es sich bei dem Toten um einen 56 Jahre alten Mann aus München handelt, der als erfahrener Taucher galt. Er war am Samstagmorgen um 7.25 Uhr abgetaucht und etwa eine halbe Stunde später wieder an die Wasseroberfläche gekommen.

Für die Kripo gilt es jetzt zu klären, was zum Tod des 56-Jährigen geführt hat.