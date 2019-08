Das heftige Gewitter, das am Sonntagnachmittag über Wolfratshausen getobt hat, ist nicht folgenlos weitergezogen: Ein Blitz ist am Sonntagnachmittag in ein Waldramer Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße eingeschlagen und hat dort den Dachstuhl in Brand gesetzt. Die Bewohner konnten sich offenbar rechtzeitig in Sicherheit bringen respektive waren nicht zuhause. Binnen weniger MInuten schlugen die Flammen sichtbar aus dem Dach, berichtet der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion Stefan Kießkalt. Der Brandgeruch aus dem Ortsteil war sogar noch in der Innenstadt von Wolfratshausen wahrnehmbar.

Nachdem gegen 16.30 Uhr die Sirenen Alarm schlugen, rückten nach Angaben von Kießkalt sofort die Feuerwehren von Wolfratshausen, Weidach, Geretsried und Gelting aus. Allerdings gestalteten sich die Löscharbeiten durch das anhaltende Gewitter als nicht ganz einfach. Um die Flammen in den oberen Etagen des Gebäudes zu bekämpfen, hätten die Retter eigentlich Drehleitern ausfahren müssen. Doch die wiederum bargen bei der Wetterlage die Gefahr, dass auch in sie der Blitz einschlägt. In der Folge mussten die Feuerwehrkameraden die Flammen von unten bekämpfen und darauf hoffen, dass sich das Unwetter verzieht.