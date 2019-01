29. Januar 2019, 22:02 Uhr "Noisepollution" Rockrevue beim "Trödler"

Beim "Trödler" in Habach steht am Freitag, 1. Februar, eine Rockrevue auf dem Programm: Die Band Noisepollution präsentiert Musik der Sechziger- bis Achtzigerjahre. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass bereits von 18.30 Uhr an. Die Band, so heißt es in der Ankündigung, scheue sich nicht vor Ausflügen in stilprägende Stilistiken wie Blues, Country, Folk oder Jazz. "Sie covern nicht, sie interpretieren. Gewiefte Arrangements stehen dabei fantasievollen Improvisationen gegenüber. Die drei Musikstudenten begeistern dank immenser Live-Erfahrung mit ihrem innigen Zusammenspiel."