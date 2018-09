6. September 2018, 22:07 Uhr Noch Plätze frei Besuchertag bei Roche

Am 21. September findet bei Roche in Penzberg der nächste Besuchertag statt. Derzeit sind noch einige Plätze frei, so dass sich interessierte Bürger und Bürgerinnen im Internet anmelden können. Konkret geht es auf der Internetseite roche.de unter dem Menüpunkt "über Roche, Standorte, Penzberg" zur Anmeldung.

Wer dies getan hat, kommt um 12.45 Uhr an die Hauptpforte. Das Programm geht inklusive Werksbesichtigung bis etwa 16.30 Uhr. Die Teilnehmer erfahren viel Wissenswertes und Neues über das Biotechnologie-Zentrum, über Pharma, Diagnostik, Forschung, Entwicklung und Produktion. Mit diesem Angebot spricht Roche speziell die Personen an, die sich über das Unternehmen, den Standort Penzberg und dessen Kompetenz informieren wollen. Dabei soll auch der aktive Dialog nicht zu kurz kommen. Wer teilnehmen will, kann sich noch online für einen der 50 Plätze anmelden. Angesprochen sind Penzberger Bürger und Interessierte aus dem gesamten Oberland.