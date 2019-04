12. April 2019, 21:42 Uhr Nix ging mehr Blackout legt Wolfratshausen lahm

Am Donnerstagabend hatten weite Teile der Stadt plötzlich keinen Strom mehr

Ein Stromausfall hat am Donnerstagabend weite Teile von Wolfratshausen lahmgelegt. Ampeln waren tot, das Parkleitsystem fiel aus, viele Geschäfte in der Altstadt hatten unfreiwillig länger auf, weil sich ohne Strom die elektrischen Ladentüren nicht schließen lassen wollten.

Auch in der Küche vom Humplbräu am Obermarkt ging gegen 18 Uhr erst einmal nichts mehr. Die Köche nutzten die Gelegenheit für eine kleine Zigarettenpause vorm Lokal. "Wird wohl was Größeres sein", mutmaßte einer von ihnen. Denn die beiden Seiten der Marktstraße werden von unterschiedlichen Stromleitungen versorgt. Am Donnerstagabend blieb aber auch gegenüber vom Humplbräu erst einmal alles dunkel.

Der Koch sollte Recht behalten. Denn wie der Netzbetreiber Bayernwerk am Freitag mitteilte, waren neben der Wolfratshauser Altstadt auch die Stadtteile Weidach und Waldram vom Stromausfall betroffen. Insgesamt saßen rund 2000 Haushalte im Dunkeln. Erst gegen 19.15 Uhr war der Strom im gesamten Stadtgebiet wieder da.

Den Ausfall verursacht hat laut Bayernwerk ein unachtsamer Baggerfahrer. Der hat auf einer Baustelle in der Nähe des S-Bahnhofs gegen 17.30 Uhr ein 20 000-Volt-Kabel beschädigt. In der Folge kam es zu Spannungsabfällen im Netz und letztlich zum kompletten Blackout. Die defekte Leitung wird nun geflickt. Weitere Ausfälle sind nach Angaben vom Bayernwerk bis zur vollständigen Reparatur aber nicht zu befürchten.