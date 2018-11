4. November 2018, 21:52 Uhr Nicht inmitten von Gewerbe Ausbau abgelehnt

Penzberg will keine Wohnungen im ehemaligen Squash-Center

"Wohnen und Gewerbe verträgt sich nicht." Zu diesem Schluss kam vor Kurzem Thomas Keller (SPD) im Bauausschuss des Penzberger Stadtrats. Es ging um den Antrag des Eigentümers des ehemaligen Squash-Centers, dort zwölf Wohnungen zu errichten. Das Gebäude ist von Gewerbebetrieben umgeben: auf der einen Seite eine Schreinerei, auf der anderen ein Kfz-Betrieb. Dieser steht zwar leer, aber die Erlaubnis für eine Autowerkstatt an dem Standort besteht weiterhin. Wegen der Emissionen sah der Bauausschuss große Probleme. Das Gremium lehnte bis auf Manfred Reitmeier (BfP) den Antrag ab. Das letzte Wort in diesem Fall hat das Landratsamt Weilheim-Schongau.

2016 hatte der Eigentümer des Squash-Centers acht Wohnungen in dem Gebäude an der Nonnenwaldstraße beantragt und genehmigt bekommen. Allerdings unter Auflagen: So hätte die Lackieranlage der Schreinerei nebenan entweder stillgelegt oder zumindest deren Kamin deutlich erhöht werden müssen, damit die Abgase nicht direkt in die Wohnungen ziehen. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, den Kamin nach Norden zu verlegen, um den Abstand zu erhöhen. Ferner hätte der Bauherr zum Süden hin diverse Lärmschutz-Maßnahmen berücksichtigen müssen. Nun kommt der Eigentümer mit einer Planänderung zurück ins Rathaus. Statt der genehmigten acht sollen es jetzt zwölf Wohnungen werden. Die dafür notwendigen Stellplätze könnten auf dem Grundstück teils oberirdisch, teils in einer Tiefgarage nachgewiesen werden, sagte Günter Fuchs vom Bauamt. Allein schon die Tiefgarage mit ihrer Rampe und der Anordnung der Parkflächen hielt der Bauausschuss für wenig praktikabel.

Keller teilte seinen Ausschusskollegen im Übrigen mit, dass er bei der Schreinerei nachgefragt habe. Dort sei man nicht bereit, den Kamin zu versetzen oder ihn zu erhöhen. Letzteres gehe statisch gar nicht. "Der ist schon zweimal eingestürzt. Ihn höher zu bauen scheint mir unmöglich zu sein", sagte Keller, der selbst in dieser Schreinerei gearbeitet hat.

Zwölf Wohnungen im ehemaligen Squash-Center hielt denn auch die Mehrheit im Bauausschuss für zu viel. Die Betriebe ringsum dürften nicht gegängelt werden, so der Tenor. Mit der beantragten Teilnutzungsänderung muss sich nun das Landratsamt befassen.