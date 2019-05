19. Mai 2019, 22:11 Uhr "Next to nothing" in Tölz Bluesrock im Kesselhaus

Bluesrock live ist am Mittwoch, 29. Mai, im Tölzer Kesselhaus zu hören: Next to nothing gibt dort ein Gastspiel. Beginn ist um 21 Uhr. Die Musiker sind seit 40 Jahren in der lokalen Musikszene aktiv, und in der jetzigen Zusammensetzung spielen sie bereits seit 25 Jahren. Alex Ohly (Gesang, Gitarre), Dieter Ritschl (Gitarre), Helmut "Tschief" Weichinger (Bass) und Willi Streicher (Schlagzeug) spielen rein aus Spaß an der Freud maximal drei bis vier Konzerte pro Jahr und am liebsten eigene Songs - vom Blues bis hin zu irischen Stücken. Fürs aktuelle Konzert haben die Vier mit Peter Blome an der Bluesharp und Gerhard Frech, Gitarre und Gesang, zwei Gäste eingeladen. Zusammen haben sie sich ein bunt gemischtes Programm ausgedacht: "Live-Klassiker", satte Bluesrocker und auch einige Überraschungen.