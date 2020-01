Kein Zweifel: Mit der Umgestaltung des Karl-Lederer-Platzes hat Geretsried in seinem Zentrum ein richtig urbanes Gesicht bekommen. Man habe sich auch ganz bewusst dafür entschieden, dort einen Edeka und perspektivisch auch einen Aldi anzusiedeln, sagte Bürgermeister Michael Müller am Sonntag beim Neujahrsempfang seiner CSU. Supermärkte seien Frequenzbringer, so Müller. Auf diese Weise könne man auch kleineren Shops wie dem Tabakladen oder dem Schreibwarengeschäft die Existenz sichern. Das Leben solle künftig "geballt und gebündelt" in Geretsrieds neuer Mitte stattfinden. Nur an einem Punkt mangelt es noch, wie auch Müller zugesteht: "Das Kulturleben ist noch deutlich ausbaufähig."

Der Bürgermeister will sich deshalb dafür einsetzen, dass Ausstellungsräume geschaffen werden. Man solle in Geretsried nicht nur gut einkaufen, sondern auch die schönen Künste genießen können. "Nur leider gibt es bisher keine Galerie, wo man ordentlich Bilder ausstellen könnte", sagt Müller. Und auch die einzelnen Landsmannschaften bräuchten einen Raum, um in der Vertriebenenstadt Geretsried ihre Identität pflegen zu können.

Müller würde die Ausstellungsräume am liebsten natürlich auch im Zentrum ansiedeln. Nur da müsse man noch die Verlegung der B 11 abwarten. Noch gibt es im Bereich der Bundesstraße nämlich eine Bauverbotszone. Wann genau Pläne für ein kleines Kulturzentrum geschmiedet werden können, ist also noch unklar. Die Gelder für den Umbau der B 11 sind zwar bereits bewilligt. Und auch der Deutschen Bahn wäre es inzwischen recht, wenn die Straße noch vor dem für 2024 geplanten Beginn der S 7-Verlängerung fertig wäre. Beim Straßenbauamt in Weilheim läuft derzeit jedoch noch die Feinplanung.

Auch ohne Kulturzentrum hält der früherer Ministerpräsident Edmund Stoiber Geretsrieds Wandel für höchst erstaunlich. Stoiber hat in jungen Jahren mal in der Egerlandstraße 102 in Geretsried gewohnt. Er gehört deshalb immer noch dem örtlichen CSU-Ortsverband an. "Die Stadt hat sich seitdem unheimlich entwickelt", so Stoiber beim Neujahrsempfang. Er sei beeindruckt vom Mut, mit dem in Geretsried nach vorne gesehen werde.

Bürgermeister Müller nahm das Lob gerne an. Er wolle es schaffen, sagte er, dass die Leute nicht mehr sagen, sie wohnten irgendwo zwischen Wolfratshausen und Bad Tölz. "Die sollen sagen: Ich wohne in Geretsried."