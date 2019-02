4. Februar 2019, 22:03 Uhr Neugründung JU Geretsried wird wiederbelebt

"Gesellig und politisch" - so wünscht sich der Kreisvorsitzende Andreas Ofenbeck die Junge Union (JU). Und so soll sie sich in Geretsried präsentieren, wo am Mittwoch wieder ein JU-Ortsverband gegründet wird. Dem Vorgängerverband war vor zwei Jahren sein Vorsitzender abhanden gekommen - Markus Poschenrieder habe nicht mehr auf Anfragen reagiert, sagt Ofenbeck. Der Kreisvorsitzende spricht von den guten Erfahrungen, die er mit dem Aufbau des JU-Ortsverbands Wolfratshausen gemacht habe. Von dessen 39 Mitgliedern sei knapp die Hälfte aus Geretsried. Aktionen und Projekte seien wichtig, um junge Leute anzusprechen, sagt Ofenbeck: Die Aktion "Achtung, Schulkinder" sowie Poker- und Schafkopf hätten sich in Wolfratshausen bewährt. Die JU sei auch "ein Korrektiv" für die Mutterpartei CSU. Ofenbeck erinnert an den Einsatz für größere Sozialwohnungen in Wolfratshausen. Die JU sei die einzige parteipolitische Jugend im Kreis, die auch auf Ortsebene organisiert sei. (Gründung am 6. Februar, 19 Uhr, Ratsstuben Geretsried.)