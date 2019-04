2. April 2019, 21:49 Uhr Neugestaltung in Bad Tölz Gesamtkonzept für zehn Spielplätze

Zehn öffentliche Kinderspielplätze sind über das Stadtgebiet von Bad Tölz verstreut. Nur wenige davon sehen so attraktiv aus wie jener im Taubenloch an der Isar, der vor fünf Jahren neu gestaltet wurde. Die Mädchen und Buben können sich dort in gemütlichen Baumhäusern, einem Matschbereich und auf zwischen bunten Holzstämmen geschwungenen Seilen vergnügen. Die meisten anderen Spielplätze sind hingegen ziemlich in die Jahre gekommen. Sie bieten oftmals kaum mehr als einen alten Sandkasten und noch eine Wippe dazu. Die Stadt will nun ein Gesamtkonzept erstellen, um diese Flächen zu modernisieren.

Der Spielplatz am Girlitzer Weiher werde gerade abgebaut und mit anderen Spielgeräten neu geplant, wie Bürgermeister Josef Janker (CSU) ankündigt. Für alle anderen Areale untersuche man, "wie ist die Örtlichkeit, wo ist das Einzugsgebiet, was können wir machen". Dabei werde berücksichtigt, dass Eltern häufig nicht akzeptierten, ihr Kind über eine Straße zum Spielplatz schicken zu müssen. Für jede größere Wohnanlage ist in Bad Tölz seit ein paar Jahren außerdem ein kleiner Kinderspielplatz vorgeschrieben. Das löst nicht immer Freude unter den Nachbarn aus, wie Janker erzählt. Es komme vor, dass andere Mädchen und Jungen zu Besuch seien, und dann beschwere sich ein Anwohner, dass sich fremde Kinder auf dem Spielplatz aufhielten.