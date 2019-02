17. Februar 2019, 21:53 Uhr Neues Wirtspaar Verhaltener Auftakt

Nur wenige kommen zur Eröffnung in die Stadthalle

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Vielleicht hatten es die Penzberger nicht mitbekommen. Sonst ist es kaum zu erklären, warum bei der offiziellen Eröffnung der Penzberger Stadthalle samt Wirtshaus zur Koinschaufe nur etwa 50 Gäste gekommen waren - inklusive der Vertreter des Stadtrats. Sie jedenfalls prosteten sich eifrig zu und nutzen das Angebot, das das Wirtspaar Tamara Wirth und Adrian Auer sich ausgedacht hatten: Bei freiem Eintritt konnte man einen Gutschein für ein Helles oder ein Spezi mit einem Bierbratl und Kartoffelsalat für zehn Euro erwerben.

Ehe die Bergknappen-Kapelle auf der Bühne loslegte, ergriffen Bürgermeisterin Elke Zehetner und Wirt Adrian Auer das Wort. Man hoffe, nun nicht mehr so schnell auf die Suche nach neuen Pächtern gehen zu müssen, sagte Zehetner in Anspielung auf die Vorgänger von Wirth und Auer. Sie übergebe den beiden die Gaststätte in der Stadthalle für eine lange und glückliche Zukunft. Der friedliche Umgang miteinander sei wichtig, denn schließlich sei die Stadthalle das Zentrum Penzbergs. "Das wollen wir gemeinsam füllen."

Der gebürtige Penzberger Auer schilderte in seiner Ansprache, dass er die Stadt gedanklich und emotional nie verlassen habe, auch wenn er den Berggasthof Kärntner Alm im Mittenwald übernommen hatte. Die Alm "schmeiße" nun seine Mutter. Er selbst und seine Lebensgefährtin Tamara Wirth wollen sich voll und ganz auf das Wirtshaus zur Koinschaufe und die Bewirtung der Gäste in der Stadthalle, die in der Hand der Kommune bleibt, konzentrieren. "Dieser Ort verdient es, gescheit bespielt zu werden", sagte der 26-Jährige, der viele Erinnerungen mit der Stadthalle verknüpft. "Hier wird sich was rühren." Die bisherigen Bälle im großen Saal seien sehr gut gelaufen wie auch das Wirtshaus selbst. An zwei Sonntagen habe man sogar Gäste abweisen müssen, weil das Lokal voll besetzt gewesen sei, erzählt Auer. Eindringlich bat er, bei Kritik oder Beschwerden den direkten Kontakt zu ihm zu suchen. Im Internet gibt es die ersten negativen Kritiken. "Wenn was nicht passt, dann reds mit uns." Ansonsten seien die vergangenen beiden Wochen der "Wahnsinn" gewesen.