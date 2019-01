9. Januar 2019, 21:52 Uhr Neues Medium Figuren zum "Hörspielen"

Penzberger Stadtbücherei bietet "Tonies" für Kinder an

Von Klaus Schieder, Penzberg

Der grüne Würfel sieht unscheinbar aus. Oben lugen zwei Stoffohren heraus, an einer Seite befinden sich kleine Löcher für den Lautsprecher. Aber Kinder können damit eine ganze Menge anstellen. Wenn sie eine kleine Spielfigur in Gestalt von Pippi Langstrumpf auf den Würfel stellen, wird ihnen das Kinderbuch von Astrid Lindgren vorgelesen. Die Lautstärke können sie regeln, indem sie an den Stoffohren ziehen, ein leichter Klaps auf die Seiten des Würfels aktiviert den Vor- und Rücklauf. "Tonies" heißt diese Abspielgeräte, die in der Penzberger Stadtbücherei jetzt als neues Medium angeboten werden. "Ich denke, dass der Run darauf groß sein wird", ist sich Kathrin Fügener, Leiterin der Stadtbücherei, sicher.

Auf einem kleinen Plastikregal reihen sich eine ganze Menge bunter Figuren aneinander, die für ganz verschiedene Kinderbücher stehen. Rabe Socke, Puh der Bär, Olchi, Pippi Langstrumpf oder auch Protagonisten der Janosch-Geschichten. Mit solchen Figuren und dem würfelförmigen Abspielgerät haben zwei Väter in Deutschland einen Ersatz für Kinder-CDs geschaffen, die mit der Zeit verkratzten. Sie seien es auch leid gewesen, ihre Sprösslinge immer von den teuren CD-Playern fernzuhalten, erzählt Fügener. Das neue System, das sie entwickelt haben, sei selbst für kleine oder auch für blinde Kinder sehr leicht zu bedienen. Außerdem könnten die Mädchen und Buben mit den Figuren spielen, wenn sie die Geschichte gerade nicht hören wollen, sagt Fügener.

Die Stadtbücherei hat insgesamt 63 Figuren und zwei Boxen gekauft. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 1000 Euro. Die Ausleihe beschränkt sich auf jeweils zwei Figuren für maximal 14 Tage. Auf die Frage, warum zwar viele Figuren, aber nur zwei Abspielwürfel angeschafft wurden, erwidert die Bücherei-Chefin: "Wir verleihen ja auch keine CD-Player." Eine Figur kostet im Einzelhandel normalerweise so viel wie eine CD, also um die 15 Euro, die Box kommt Fügener zufolge auf circa 80 Euro. In der Stadtbücherei sind die kleinen Spielgestalten kostenlos zu bekommen, für eine Box werden fünf Euro Ausleihgebühr fällig. Wenn die Tonies gut angenommen werden, denkt man in der Penzberger Bücherei darüber nach, das Sortiment für dieses "Hörspielen" noch zu erweitern.

Außerdem lädt die Stadtbibliothek wieder zur "Blauen Stunde" ein. Wenn langsam die Nacht hereinbricht, kommt ein Autor in die Räume in der Rathauspassage und liest aus seinen Werken vor. Amüsantes und Nachdenkliches zum Jahresbeginn trägt Roswitha Hauser am Donnerstag, 17. Januar, von 17.30 Uhr an, in der Bücherei vor. Alexander Bálly, Autor von Regional- und Fantasykrimis aus der Holledau, ist am Donnerstag, 7. Februar, an der Reihe.