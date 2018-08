15. August 2018, 21:53 Uhr Neues Aushängeschild Toilette voller Hightech

Eine Visitenkarte der Stadt Bad Tölz soll die neue Toilettenanlage am Bürgergarten sein. Das alte WC-Haus an gleicher Stelle war eher eine Schande.

Die Kurstadt nimmt die selbstreinigende WC-Anlage im Bürgergarten in Betrieb. Die Kosten belaufen sich auf 310 000 Euro

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

Im Tölzer Rathaus gab der Termin allerlei Stoff für Frotzeleien: Die Stadt nimmt die neue Toilettenanlage am Bürgergarten in Betrieb. Der Fantasie waren kaum Grenzen gesetzt, wie man sich eine solche Einweihung denn genau vorzustellen habe. Darüber habe es in den vergangenen Tagen mehr oder weniger niveauvolle Witze gegeben, ließ Birte Otterbach, Pressesprecherin der Stadt, vorab durchblicken. Bei der Eröffnung am Dienstag ging es allerdings ernst zu. "Die öffentliche Toilette am Bürgergarten ist für uns als Stadt enorm wichtig", sagte Bürgermeister Josef Janker (CSU). Zum einen wegen ihrer zentralen Lage, vor allem aber für die Besucher von Christkindl- und Ostermarkt, respektive der Leonhardifahrt.

Die alte WC-Anlage in dem kleinen Park unterhalb des Rathauses war mit ihrem stechenden Geruch kaum noch zumutbar. Da half auch regelmäßiges Putzen nichts mehr. Den Neubau ließ sich die Stadt rund 310 000 Euro kosten. Das elf mal drei mal 2,40 Meter große Haus umfasst drei WC-Kabinen, wovon eine barrierefrei ist und auch einen Wickeltisch bietet, sowie ein Pissoir. Außerdem verfügt die neuen Anlage über einen Technikraum, in den der gesamte Toilettensitz zur Selbstreinigung automatisch ein- und ausfährt. Wenn der Besucher gegangen ist, wird der Fußboden - ebenfalls automatisch - mit Hochdruck abgespritzt. Dabei können Gegenstände bis zur Größe einer Getränkedose mit ausgespült werden. Damit der nächste Nutzer nicht im Nassen herumtappen muss, sorgt ein Spezialkonstruktion des Fußbodens dafür, dass alles in Sekundenschnelle getrocknet wird. Den Boden, sagt Otterbach, könne man im Übrigen "auch mit dünnen Absätzen problemlos betreten".

Außen wurde das neue Toilettenhaus auf eine Art und Weise gebaut, dass es nicht so leicht mutwillig zerstört werden kann. "Vandalismushemmend", sagt Otterbach. Es gibt eine zentrale Schließanlage, über die per Zeitschaltuhr die Öffnungs- und Schließzeiten kontrolliert werden. Aber nicht nur dies. Dieses System meldet auch, wenn jemand versuchen sollte, die Tür aufzuhebeln.

Ein halbes Jahr hat der Bau der neuen Toilette am Bürgergarten gedauert. Davon nahm allerdings die Standfestigkeitsprüfung drei Monate in Anspruch. Die neue Anlage entstand am selben Ort, wo die alte stand: am steilen Hang neben der Treppe hinunter zum Schulgraben. Im Frühjahr wurde das unansehnliche Klohäuschen abgerissen. Mehrere Rammpfähle mussten auf drei bis 15 Meter Tiefe verpresst, Fundamentbalken betoniert, die Bodenplatte gegossen, das Kellergeschoss errichtet werden. Darauf entstanden schließlich die Toiletten in zwei Modulen. Mit dem Satteldach und dem verputzten Erdgeschoss ähnelt der Neubau ein wenig seinem Vorgänger. Demnächst wird noch der Parkschein-Automat für die Stellplätze am Schlossplatz an die Nordseite der neuen WC-Anlage versetzt.

Bürgermeister Janker verwies auf ein paar Extras. So gibt es im Kellergeschoss des Neubaus auch separate Stromanschlüsse, zum einen für die Ladestation der E-Autos, die der Stadtverwaltung gehören, zum anderen für die Anschlüsse am Bürgergarten für Märkte und Feste. Zudem sei dort auch der technische Anschluss für das Parkleitsystem verbaut, so Janker. Der mit Technik vollgestopfte Keller kostete alleine circa 149 000 Euro. Die Benutzung der neuen WC-Anlage ist nicht mehr umsonst, sondern kostet 50 Cent. Lediglich das Pissoir ist derzeit noch kostenfrei.

Demnächst soll auch die Toilette zwischen im Durchgang zwischen Stadtmuseum und Rathaus saniert werden. "Wir nehmen das Problem der öffentlichen Toiletten sehr ernst", sagte Janker. "Und wir nehmen viel Geld in die Hand, damit aus unseren Notdurftanstalten echte Visitenkarten werden."