27. Januar 2019, 22:02 Uhr Neues Album Plangger in der Madlschule

Dominik Plangger ist ein Singer-Songwriter der besonderen Art. Nicht nur, weil der gebürtige Südtiroler seine Lieder auf Deutsch, Italienisch und im Dialekt seiner Heimat singt. Der 38-Jährige macht seit seiner frühesten Jugend Musik und war viele Jahre als Straßenmusiker unterwegs, unter anderem in Irland und Kanada. Die Erfahrungen jener Wanderjahre sind heute noch immer auf seinen Liveauftritten zu hören. Erleben kann man den Vollblutmusiker nun auch in Bad Tölz: Dominik Plangger kommt am Samstag, 2. Februar, zu einem Auftritt in die Alte Madlschule, um im Kulturverein Lust sein neues Album "Decennium" vorzustellen. Darin blickt der begnadete Musiker und Texter auf die vergangenen zehn Jahre seines Lebens und Schaffens zurück. Das Album wurde im April 2018 in einem Südtiroler Tonstudio gemeinsam mit befreundeten Musikerinnen und Musikern aufgenommen. Neben Planggers bedeutendsten Songs sind auch einige neue Nummern dabei. Unter dem Titel "zehn Jahre live" ist er damit seit Herbst im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, um mit seiner Gitarre die Bühnen zwischen Flensburg und Bozen abzuklappern. Plangger ist ein Poet und Sänger, der sein Publikum sehr zu bewegen und zu berühren weiß - auch weil er stets authentisch bleibt. Darüber hinaus ist er auch ein Künstler, der etwas zu sagen hat. Ob es sich um die Gesellschaft, um Politik oder einfach um Probleme des alltäglichen Lebens handelt - stets gelingt es dem Singer-Songwriter, die Themen in seinen Songs auf den Punkt zu bringen. Das Publikum in Tölz darf sich also auf eine musikalische Rückschau der besonderen Art freuen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.