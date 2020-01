Lidl-Umzug in Penzberg abgelehnt

Still ist es geworden um das Edeka-Areal. Wann der Regensburger Projektentwickler Herbert Küblböck die neuen Pläne für das Gelände im Penzberger Rathaus vorstellt, ist offen. Seine Unternehmensgruppe teilt mit, dass sie vorerst nicht tätig werde. Man habe keinen Termin geplant. Bislang ist Küblböck mit seinen Vorschlägen für ein Einzelhandelszentrum gescheitert. Indes liegt die Stellungnahme des bayerischen Landtags vor. Dort hatte der Verein "Pro Innenstadt", ein Zusammenschluss örtlicher Unternehmer, im Juni 2019 eine Petition eingereicht. Im Großen und Ganzen verweist der Petitionsausschuss darauf, dass das Vorgehen der Stadt bei der Entwicklung des Areals nicht zu beanstanden sei. Dennoch birgt die Stellungnahme Zündstoff, da die vorgesehene Verlagerung von der Grube und die Erweiterung von Lidl auf der Fläche zwischen Zibetholzweg und Henlestraße gegen die Vorgaben der Landesplanung verstößt. Davon war bislang öffentlich nicht die Rede.

In der Stellungnahme vom 20. Januar heißt es: "Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren wurde die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde beteiligt. Diese hat mit Schreiben vom 26. Februar 2019 den geplanten Lidl-Markt wegen des Vorliegens einer Agglomeration der Verkaufsflächen als negativ, die geplanten Fachmärkte hingegen als positiv bewertet." Der neue Lidl-Markt würde mit den vorhandenen wie auch den neuen Märkten auf dem etwa 50 000 Quadratmeter großen Edeka-Areal in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen. Insgesamt seien acht Märkte geplant, die wegen ihrer Größe, ihrer Sortimentsgestaltung und Lage "erheblich überörtlich raumbedeutsam" seien. Die Verkaufsflächen aller Nahversorger - also Edeka, Getränkemarkt und Lidl - seien zusammen zu betrachten und überschritten weit die landesplanerische Abschöpfungsquote von 25 Prozent. "Die Erweiterung des Lidl-Marktes widerspricht daher den Einzelhandelszielen des Landesentwicklungsplans.

Viele Jahre wird wegen der Entwicklung des Edeka-Areals kontrovers diskutiert. Nachdem die Supermarktkette ihr Zentrallager Süd in Penzberg aufgelöst hatte, liegt die große Fläche in weiten Teilen brach. Die Unternehmensgruppe Küblböck möchte dort ein Einzelhandelszentrum schaffen. Das Problem dabei ist, dass es außerhalb des sogenannten zentralen Versorgungsbereichs der Stadt liegt. Die Händler in der Innenstadt bangen um ihre Existenz angesichts der drohenden Konkurrenz. Der Stadtrat hat im Juli 2010 beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluss wurde mehrmals abgeändert und der Geltungsbereich erweitert. Im Oktober 2018 zog der Stadtrat die Notbremse. Er lehnte Küblböcks Pläne ab, sprach sich für Gewerbeflächen statt Einzelhandel aus und erließ für das Areal eine Veränderungssperre. Wegen dieser Sperre lehnte das Landratsamt Weilheim-Schongau im März 2019 wiederum die von Küblböck eingereichten Bauanträge für einen größeren Lidl-Discounter und ein Fachmarktzentrum ab. Gegen diese Ablehnung hat der Unternehmer beim Verwaltungsgericht München Klage eingereicht, über die noch nicht entschieden wurde.

Bewegung schien in das Verfahren zu kommen, als Küblböck seinerseits eine Kehrtwende im Sommer 2019 vollzog. Bis dato hatte er immer eine Wohnbebauung auf einem Teil des Areals abgelehnt. Die aber scheint nun entlang der Henlestraße für ihn denkbar zu sein. Zumal der bestehende Edeka-Markt nicht mehr nur erweitert, sondern abgerissen und größer an anderer Stelle auf dem Gelände gebaut werden soll. Daneben würde der neue Lidl-Markt errichtet. Übrig blieben circa 800 Quadratmeter für Märkte, die Sortimente anbieten sollen, die es in der Innenstadt nicht gibt.