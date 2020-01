Am Brauneck soll im März zum ersten Mal ein Elektrofestival stattfinden. Auflegen werden dort unter anderem Szenegrößen wie Dr. Motte. Die Veranstalter rechnen deshalb damit, dass auch Gäste von weiter her anreisen werden.

Das gemütliche Familienskigebiet am Brauneck ist nicht unbedingt für exzessive Après-Ski-Gaudi bekannt. Und "Hulapalu" und "Hurra die Gams" wird auch am 21. März nicht gespielt werden, ordentlich Party gibt es aber schon. Denn dann steigt an der Talstation das erste "Electric Winter Open Air Festival": Elektronische Sounds und tanzbare Beats à la Kraftwerk werden das Gelände in eine Festivalzone verwandeln - und Lenggries womöglich zu einem neuen Hotspot der Elektro-Szene machen.

Auf dem nördlichen Teil des Brauneck-Parkplatzes werden drei Bühnen, zwei beheizte Après-Ski-Hütten und Food-Trucks aufgebaut. 14 Acts sind angekündigt, nationale wie internationale Künstler, darunter Zugpferde wie Dr. Motte oder die Hardstyle-Hochkaräter MC Tha Voice oder Scale. 3000 Besucher werden erwartet. Veranstalter des Festivals ist das Unternehmen Euphoria, das sommers wie winters Musikevents an diversen Standorten organisiert, etwa das erfolgreiche Electric-Festival im Mammendorfer Freibad.

"Ich habe am Anfang schon etwas Bauchweh gehabt, bei so einer großen Veranstaltung", bekannte Bürgermeister Werner Weindl (CSU) am Montag im Gemeinderat. Aber der Veranstalter mache einen "seriösen Eindruck" und verfüge über die nötige Erfahrung. Die Brauneck Bergbahn sei jedenfalls gleich dabei gewesen. Ein Ortstermin mit Vertretern von Feuerwehr und Polizei habe ihn schließlich überzeugt, sagte Weindl. Auch Fachbehörden für Emissions- und Naturschutz im Landratsamt hätten keine Einwände geäußert.

Das Open-Air-Festival, das am Samstag, 21. März, von 12 bis 22 Uhr stattfinden soll, steht auch Jugendlichen ab 16 Jahren offen, aber nur, wenn diese von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Der Veranstalter rechne allerdings mit einem "relativ hohen Durchschnittsalter von 32 Jahren", sagte Geschäftsleiter Tobias Riesch im Gemeinderat. Derzeit seien bereits 720 Karten verkauft, davon 80 Prozent an Leuten aus dem nahen Umkreis. Erfahrungen des Veranstalters hätten aber gezeigt, dass Gäste teils von weit her anreisten, zum Mammendorfer Festival etwa kämen regelmäßig Gäste aus Schweden.

Detailansicht öffnen Loveparade-Gründer Dr. Motte ist einer von 14 Acts, die in Lenggries auftreten sollen. (Foto: dpa)

Um Fan-Touristen ein attraktives Rahmenprogramm bieten zu können, gibt es beim Lenggrieser Winter-Festival auch Kombitickets mit Skipass: vormittags auf die Piste am Berg, am Nachmittag auf die Partypiste. Weil die Parkplätze an der Talstation wegen des Events begrenzt sind, empfiehlt der Veranstalter dringend eine Anreise mit der BOB. Vom Lenggrieser Bahnhof bis zum Festivalgelände wird ein Shuttlebus organisiert. Besucher, die mit dem Auto kommen, sollten am Festplatz parken und ebenfalls den Shuttlebus nutzen, rät Geschäftsleiter Riesch.

Der Veranstalter habe angekündigt, das Gelände "mindestens so sauber zu verlassen, wie es vorher war". Ein Kanal- und Wasseranschluss für das Festival sei nicht nötig, die Gastronomen seien diesbezüglich "autark", Gleiches gelte für die Dixi-Toiletten, sagte Riesch. Für die Security wurde die Firma von Peter Frech verpflichtet, der selbst Veranstalter sei und über viel Erfahrung verfüge.

Tickets sind nur online buchbar unter www.electric-winter.de