Statt Kleingeld am Automaten künftig eine Sammelrechnung am Monatsende, kein Auf-die-Uhr-Schauen mehr, weil das Parkticket abläuft: Seit Dienstag gibt es in Bad Tölz ein digitales Parksystem. Gebühren können bequem per Smartphone als bargeldlose Alternative bezahlt werden, wie die Stadt mitteilt.

Mit dem digitalen System "ParkNow" können Tickets dann per App gelöst werden. Nach einer einmaligen, kostenlosen Registrierung werden die angesammelten Parkgebühren am Ende des Monats verrechnet. Die Bezahlung erfolgt per Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte. Ein hinter der Windschutzscheibe ausgelegtes Ticket wird damit überflüssig: Die Damen und Herren der Verkehrsüberwachung überprüfen online anhand des Kennzeichens, ob für das Fahrzeug ein Parkschein gelöst wurde. Bürgermeister Josef Janker (CSU) freut sich über die Neuerung: "Diese Art des bargeldlosen Parkens ist absolut zeitgemäß und für Bad Tölz eine tolle Sache. Der Kommunale Zweckverband hat vor gut einem Jahr die Lösung angeregt, wir haben nun den Vertrag zu äußerst günstigen Konditionen abgeschlossen und werden in den nächsten Jahren regelmäßig die Umsetzung überprüfen."

Die Stadt hat mit dem Anbieter einen zunächst auf sechs Jahre befristeten Vertrag geschlossen. "In der digitalen Welt ändern sich die Voraussetzungen mitunter sehr schnell. Mit dem Zeitvertrag haben wir die Möglichkeit, nach einer Erprobungsphase in Bad Tölz gegebenenfalls zu reagieren und das digitale Parksystem bei Veränderungen im Nutzerverhaltens anzupassen", sagt Janker. Handyparken funktioniert in Bad Tölz künftig an allen Parkscheinautomaten, die Parkplätze mit Schrankenanlage (Zentralparkhaus, Isarkai und Schloßplatz) sind ausgenommen. Weitere Informationen unter www.park-now.com