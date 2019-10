Die "Wolfratshauser Liste" um Helmut Forster, Manfred Fleischer und Richard Kugler tritt zur Kommunalwahl an. Sie übt vor allem Kritik an den jüngsten Stadtratsbeschlüssen, etwa zur Surfwelle oder zur Marktstraße.

Die Wolfratshauser Stadträte Helmut Forster, Manfred Fleischer und Richard Kugler hatten Ende September angekündigt, mit einer eigenen politischen Gruppierung bei der Kommunalwahl 2020 anzutreten. Nun ist es offiziell: Die "Wolfratshauser Liste", seit vergangenem Freitag im Vereinsregister eingetragen, hat sich am Dienstag erstmals öffentlich vorgestellt. In einem Pressegespräch präsentierten die drei Stadträte mit ihren Mitstreitern Swantje Suthmann, Hermann Paetzmann, Sibylle Steckermaier und Lisa Herold ihren Fahrplan: Bis Mitte Dezember wollen sie eine Stadtratsliste mit möglichst vielen Kandidaten erstellen und im Rathaus auslegen. Für die Zulassung der Gruppierung müssen dann nach der Wahlbekanntmachung etwa 180 Wolfratshauser Bürger unterschreiben. Die "Liste WOR", wie die neue Gruppe in der Kurzfassung heißt, will auch einen Bürgermeisterkandidaten stellen. Ihr Wahlprogramm will sie in den kommenden Wochen erarbeiten.

Bei der Vorstellung im Restaurant "Musto's" am Isar-Loisach-Stadion am Dienstagabend beschränkten sich die Mitglieder zunächst darauf zu erklären, was sie nicht wollen. Kritik gab es vor allem an der Surfwelle, der Umgestaltung der Marktstraße mit Verschiebung des Marienbrunnens und den Planungen eines Schulzentrums ohne neue Dreifachturnhalle. Man könne "die Politik des Stadtrats der letzten Monate nicht mehr mittragen", erklärte der frühere Bürgermeister Forster seine Abkehr von der Bürgervereinigung und die Gründung der neuen Gruppierung. Über seinen Nachfolger als Bürgermeister und einstigen politischen Ziehsohn Klaus Heilinglechner, den er 2014 zum Wahlerfolg geführt hatte, sagte Forster: "Ich habe gemerkt, dass wir einfach nicht mehr miteinander arbeiten können." Sein Mandat als Stadtrat werde er auf jeden Fall bis zum 1. April erfüllen, "dann schauen wir, was passiert." Fleischer will weiterhin Mitglied der CSU bleiben, der er schon seit 20 Jahren angehört. Bei der "Liste WOR" sei das kein Problem, sagte er. "Es gibt kein Rede- und kein Denkverbot bei uns", erklärte Forster. "Eines unserer Mottos lautet: miteinander reden, gemeinsam handeln."

Bei der Vorstellungsrunde lagen die politischen Gemeinsamkeiten vor allem in der Ablehnung aktueller Stadtratsbeschlüsse: Kugler kritisierte die geplante Surfwelle, der ein Großteil des Stadtrats nur pro forma zugestimmt habe, wie er sagte. Statt das Projekt mit einer unüberwindbaren Hürde zu versehen - er meinte die vom Stadtrat auf 400 000 Euro gedeckelte Selbstbeteiligung - solle man lieber ehrlich sein. "Ich brauch' die Surfwelle nicht", sagte Kugler. Ebenso sahen es Steckermaier und Paetzmann, der bereits mit selbstgedrucktem Banner an der Weidacher Brücke gegen das Projekt protestiert hat.

Fleischer erklärte, er wolle sich für sportliche Belange einsetzen. Es sei "absurd", dass der Stadtrat bei der Planung des mehr als 30 Millionen Euro teuren Schulzentrums nicht gleich den Bau einer neuen Dreifachturnhalle einbezogen habe. "Man hat bei dem Projekt nur an den Schulsport gedacht, nicht an den Vereinssport." Die Planungskosten für eine neue Dreifachturnhalle müssten unbedingt in den aktuellen Haushalt. Ein Grundsatzbeschluss reiche hier nicht. Zudem kritisierte er die Ausrufung des Klimanotstands, nach der "nichts passiert" sei.

Sie ärgere vor allem die Entwicklung beim Rathauscafé, das seit Monaten leer steht, sagte Suthmann. Das Verhalten der Stadt bei der Vermietung bezeichnete auch Forster als "absolute Katastrophe". Scharf distanzierte er sich auch von dem Ergebnis der Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung der Marktstraße. Die geplanten Veränderungen mit Verschwenkung der B 11, höhengleichen Gehsteigen und Versetzung des Marienbrunnens seien "katastrophal". Auch Fleischer ist sich sicher, dass der Fahrplan für die Umgestaltung nicht dem Willen der meisten Wolfratshauser entspricht. "Das Thema zeigt, wie weit viele schon weg sind von der Bevölkerung", sagte er. "Es ist Zeit, dass man wieder zuhört, was die Leute wollen."

Die Mitglieder der "Liste WOR" wollen sich nun öfter treffen und ein Wahlprogramm erarbeiten. Die Liste mit möglichst vielen Kandidaten für den Stadtrat wollen sie bis Mitte Dezember vorlegen. Dann ergeht laut Forster die öffentliche Wahlbekanntmachung. Danach braucht die Gruppierung circa 180 Unterschriften, um zur Wahl zugelassen zu werden. Dafür werde man rechtzeitig werben, erklärte Fleischer. "Ich bin mir sicher, dass sich genug Bürger finden." Auf die Frage, ob die neue Gruppierung auch einen Bürgermeisterkandidaten stellt, antwortete er: "Sicher."