17. April 2019, 22:03 Uhr Neue Galerie eröffnet Kunstvoll warten

Die Gemeinde Kochel nutzt ihren Wartesaal im Bahnhof künftig als Ausstellungsraum. Zum Auftakt zeigt die Zwei-Seen-Galerie spektakuläre Naturaufnahmen des Fotografen Sebastian Frölich

Von Julie Heiland

Kochel am See - Rotgoldenes Abendlicht schimmert auf dem unbewegten Wasser eines Sees und umhüllt die davorliegenden Fischerhütten. Im Hintergrund thront der Herzogstand und lässt ahnen, dass es sich um eine Fotografie des Kochelsees handelt. Eingefangen hat die romantische Stimmung Sebastian Frölich, ein freiberuflicher Fotograf aus Mittenwald. Einen Teil seiner Tier- und Landschaftsaufnahmen präsentiert er aktuell in der Zwei-Seen-Galerie in Kochel am See, die vor wenigen Tagen eröffnet wurde.

Wartezeit mit Kunstgenuss: Die neue Zwei-Seen-Galerie befindet sich im bisherigen Lesesaal des Kochler Bahnhofs. Wer dort ausstellen darf, entscheidet die Gemeinde. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Rund 5000 Euro hat die Gemeinde in Aufsteller und Wandhalter investiert, um die Räumlichkeit im Bahnhofsgebäude, die zuvor als Lesesaal genutzt worden war, in eine Galerie zu verwandeln. Die Bestuhlung soll bestehen bleiben, damit es sich Zugreisende bei ihrer Wartezeit auch weiterhin bequem machen können. Verkürzt wird sie künftig durch Kunstwerke, die in der mehr als 80 Quadratmeter großen Galerie präsentiert werden.

Die aktuell ausgestellten Fotografien Frölichs sollen den Besuchern eine Inspiration sein. "Die Ausstellung zeigt die Vielfalt der Region", erklärt Daniel Weickel, Leiter der Tourismusabteilung. "Sie soll das Zwei-Seen-Land in all seinen Facetten zu erkennen geben." Der Fotograf selbst ist vor allem dankbar dafür, dass Künstlern durch die Galerie die langersehnte Möglichkeit geschenkt wird, sich und ihre Werken zu präsentieren.

Naturfotograf Sebastian Frölich (rechts) im Gespräch mit Ausstellungsbesuchern. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Der Kochler Bürgermeister Thomas Holz schlägt gar einen Bogen zur Künstlervereinigung Blauer Reiter. "Im Andenken an Franz Marc liegt es uns am Herzen, den künstlerischen Aspekt der Region zu unterstützen und zu fördern", sagt er. Künstler können sich mit einem Portfolio bei der Tourist Information Kochel bewerben. Die Gemeinde entscheidet darüber, welche Werke zum Konzept der Zwei-Seen-Galerie passen. Laut Holz gibt es jedoch keine strengen Richtlinien. "Mit der aktuellen Ausstellung sollte erst einmal ein Startschuss gesetzt werden. Die Idee muss noch wachsen." Wie viele Ausstellungen es pro Jahr geben wird, hänge von der Anzahl der Bewerbungen und vom Interesse der Besucher ab.

Um den richtigen Moment einzufangen, wartet er oft stundenlang. Hier sieht man eine "Gams am Abgrund". (Foto: Harry Wolfsbauer)

In einer Fotografie hat Frölich einen abendlichen Sturm über dem Walchensee festgehalten. Durch Langzeitbelichtung wirkt das Wasser wie dichter Nebel. Die Steine am Ufer schimmern silbergrau. Eine fast unwirkliche Naturschönheit, aber eben doch real. "Ich bearbeite meine Bilder so wenig wie möglich digital nach", erklärt der Fotograf. "Ansonsten wäre es nicht mehr der Moment, wie ich ihn gesehen habe."

Mit der Aufnahme "Gewitter am Walchensee", auf der rosaviolette Wolken von einem Blitz durchzuckt werden, ist es Frölich gelungen, die Spannung in der Luft spürbar zu machen. Gleichzeitig verströmen die fernen Lichter des kleinen Orts Urfeld am Fuß des Bergmassivs eine heimelige Ruhe. "In der Fotografie geht es auch darum, Emotionen zu vermitteln", sagt Frölich. Seine Aufnahmen vermitteln vor allem, wie sehr er das Zwei-Seen-Land liebt.

Das Spiel der Natur mit Licht fasziniere ihn. "Vom Walchensee habe ich Hunderte Fotos, und alle sind vollkommen unterschiedlich, weil das Licht immer anders war." Auf einem mit dem Titel "Abendlicht im Nebelwald" fällt durch eine Wolkendecke ein goldener, nahezu göttlicher Schein auf teils noch gefrorene Sträucher und Tannenspitzen. Die Natur ist wertvoll.

Der Schutz von Flora und Fauna werde im Zwei-Seen-Land sehr ernst genommen, betont Weickel. Auch Frölich möchte diesbezüglich einen Beitrag leisten. "Es wäre toll, wenn meine Fotografien das Bewusstsein für einen guten Umgang mit der Natur schärfen würden."

Eine der Fotografien zeigt ein Schneehuhn in einem Moment der vollkommenen Ruhe, ein Bild vollkommener Unschuld. Hinweise, wo sich seltene Tiere wie Adler aufhalten, bekommt Frölich oft von Einheimischen. Im Scharfschützenanzug legt er sich stundenlang, oft gar tagelang auf die Lauer. Seine Geduld und Ausdauer lohnen sich: Es gelingt ihm, wahrhaft einzigartige Momente festzuhalten. Zwei-Seen-Galerie, Bahnhofstraße 23, Kochel am See: Sebastian Frölich, "Zwei-Seen-Land Momente"; bis 30. September. Geöffnet Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr