Am Schulzentrum in Geretsried hat am Montagnachmittag das Richtfest für die neue Dreifachturnhalle stattgefunden.

Die viel diskutierte Dreifachturnhalle in Geretsried für rund elf Millionen Euro soll in einem Jahr fertiggestellt sein

Was lange währt: An der neuen Mehrfachturnhalle im Schulzentrum Geretsried ist am Montagnachmittag Richtfest gefeiert worden. Die ersten Überlegungen zur Planung datiert das zuständige Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen aufs Jahr 2006. Wegen des Wechsels vom neun- zum achtstufigen Gymnasium (G9, G8) und wieder zurück musste mehrmals umgeplant werden. Im Kreistag und seinen Gremien war alles besprochen worden: Zwei-, Drei- oder Vierfachhalle. Der endgültige Beschluss des Bauausschusses im Kreistag fiel im Mai 2018. Der erste Spatenstich wurde in diesem März gesetzt, und mit der Fertigstellung wird im September 2020 gerechnet. Die Kosten liegen bei rund 10,6 Millionen Euro.

Nach vielen Diskussionen über die erforderliche Größe der Halle wird nun eine Dreifach-Sporthalle mit den Maßen 27 mal 45 Meter gebaut. Das Raumprogramm sieht drei Übungseinheiten vor, ergänzt um Verkaufsraum, Besuchertoiletten, Kleingeräteabteile, Stuhllager, Regiekanzel und Zuschauertribüne. Diese war vor allem den Geretsrieder Sportvereinen sehr wichtig, welche die Halle auch mitbenutzen können.

Der Zwischenraum zwischen bestehender Dreifachturnhalle und dem Neubau wird überdacht. Die äußere Erschließung erfolgt über den neu gestalteten Parkplatz mit circa 80 Stellplätzen von Norden sowie die behindertengerechte Rampe im gedeckten Pausenbereich. Die interne Erschließung führt über den nördlichen Gymnasiums-Ausgang aus der inneren Erschließungsachse über die offene gedeckte Pausenfläche ("trockenen Fußes").

Der Haupteingang zur Halle liegt in der Gebäudemitte. Über das sich anschließende Foyer erreicht man die Tribüne. Im Foyer ist ein Aufzug vorgesehen. Die Besuchertoiletten befinden sich im Untergeschoss. Die Sporthalle wird durch Trennvorhänge - auch auf der Tribüne - in drei Hallenteile geteilt. Damit soll ein erhöhter Schallschutz gewährleistet sein.

Auf Hallenniveau liegen die Geräteräume - je nach Wunsch der Nutzer mit absperrbaren Kleingeräteabteilen für Realschule und Gymnasium - sowie das Stuhllager, das eventuell auch für Sportgeräte der Vereine genutzt werden kann.

Bei Schulveranstaltungen kann eine mobilen Bühne aufgestellt werden, mittig gegenüber den Tribünen mit drei Sitzreihen für etwa 224 Personen, dahinter befinden sich Stehplätze.