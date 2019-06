6. Juni 2019, 21:52 Uhr Neu in Wolfratshausen Mehr Platz für Fahrräder

Die Stadt Wolfratshausen soll eine Fahrradabstellplatz-Satzung bekommen, die beim Hausbau die Bereitstellung einer bestimmten Anzahl von Plätzen für Räder vorschreibt. Mit sechs zu vier Stimmen hat der Bauausschuss im Stadtrat am Mittwoch beschlossen, aus der bereits bestehenden Fahrradabstellplatz-Richtlinie, die nur empfehlenden Charakter hat, eine gesetzlich bindende zu machen. Mit dem Erlass wird der Nachweis von Radstellplätzen dem von Parkplätzen für Autos rechtlich gleichgestellt. Vorbild ist die Stadt Garching. So sollen etwa Ein- und Zweifamilienhäuser vier Stellplätze pro Wohnung, Mehrfamilienhäuser einen je Aufenthaltsraum vorhalten. Wird das nicht gewährleistet, ist eine Ablöse zu zahlen, die 500 Euro pro Stellplatz betragen soll. Möglich macht die Satzung eine Gesetzesänderung der Bayerischen Bauordnung, die im vergangenen September in Kraft getreten ist, um Radverkehr und Elektromobilität zu fördern. Die Mehrheit der Stadträte folgte der Empfehlung der Verwaltung, als "fahrradfreundliche Kommune" diese Möglichkeit zu nutzen. Auch die Stellplatzsatzung für Autos soll zugunsten alternativer Mobilitätskonzepte geändert werden.