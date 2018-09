4. September 2018, 22:03 Uhr Natursommer Geologische Exkursion

Im Rahmen des "Natursommer im Loisachtal" wird eine geologische Exkursion durch das Lainbachtal angeboten. Dieser Ausflug für die ganze Familie mit Kindern ab fünf Jahren gibt Einblicke in die Erdgeschichte der Alpen. Treffpunkt ist am Freitag, 7. September, 10 Uhr am Alpenwarmbad Benediktbeuern. Voranmeldung in der Gästeinformation Benediktbeuern erforderlich, Telefon 08857/248. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder.