17. August 2018, 21:54 Uhr Natursommer Besuch am Abrahamhof

Im Rahmen des "Natursommer im Loisachtal" wird ein Besuch auf einem Bauernhof angeboten. Bei Familie Sindlhauser auf dem Abrahamhof können Naturfreunde Landwirtschaft zum Anfassen mit vielen Tieren erleben und den Arbeitsalltag dort kennenlernen. Treffpunkt ist am Dienstag, 21. August, um 16 Uhr am Abrahamhof. Voranmeldung in der Gästeinformation Benediktbeuern erforderlich, Telefon 08857/248. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder.