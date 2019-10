Stromerzeugung durch Gefälle: Das Walchenseekraftwerk ist seit 1924 in Betrieb. Vom kommenden Jahr an werden die Wasserrechte mit dem Betreiber Uniper neu verhandelt. Das Forum Walchensee will erreichen, dass künftig weniger Wasser aus dem höher gelegenen Walchensee abgeleitet wird.

Vom kommenden Jahr an werden die Wasserrechte zwischen dem Freistaat und dem Betreiber des Walchenseekraftwerks Uniper neu verhandelt; spätestens in zehn Jahren könnte es dann neue Regelungen geben. Der Verein "Rettet die Isar" sieht dies als Chance, um die Wasserentnahme an der Oberen Isar, vor allem am Rißbach, zu reduzieren, damit die europäische Wasserrahmenrichtlinie erfüllt wird. Nun hat sich eine weitere Bürgervereinigung zu Wort gemeldet, die eine Reduzierung der Wasserentnahme im Walchensee fordert: das Forum Walchensee. Das hat sich vor zwei Jahren als Zusammenschluss von etwa 30 Bürgern gegründet, die am Walchensee oder im südlichen Raum München leben "und diesen See sehr lieben", wie Sprecher Henner Beermann sagte. Sie wollen, dass der Walchensee nicht mehr regelmäßig im Winter um drei bis vier Meter abgesenkt wird.

Denn damit gehe eine monatelange Verschlammung des Uferbereichs einher, die bis zu 100 Meter in den See rage, Flora und Fauna beeinträchtige und das Landschaftsbild verschandle, so die Mitglieder. Aus Sicht des Forums wäre das nicht nötig; denn eine Absenkung um nur einen Meter während des ganzen Jahres ließe sich für den Kraftwerksbetreiber Uniper wirtschaftlich darstellen. So hat es Forumsmitglied Ulrich Strobel, Lehrer für Mathe und Physik am Günter-Stöhr-Gymnasium Icking, in einer detaillierten Berechnung ermittelt, die er am Donnerstag im Walchenseekraftwerk vorstellte. Die starke Pegelabsenkung im Winter bringt demnach nur einen sehr geringen Mehrerlös von rund zwei Prozent.

Uniper-Sprecher Theodoros Reumschüssel zeigte sich ob der fundierten Berechnungen, die Strobel vorgelegt hat, beeindruckt. Er hege allerdings Zweifel, ob die Grundannahmen über das komplexe System der Wasserwirtschaft und der Preisbildung richtig seien, sagte er. "Aus der Hüfte" könne er zu den Zahlen nicht Stellung nehmen. Er werde die Analyse von Fachleuten seines Unternehmens prüfen lassen. "Wir sind nach wie vor überzeugt, dass es eine deutliche Winterabsenkung im Sinne des Hochwasserschutzes braucht", sagte Reumschüssel. Man sei als Kraftwerksbetreiber zu Kompromissen bereit und habe bereits in der Vergangenheit ökologische Maßnahmen umgesetzt. So führe etwa die Erhöhung der Restwassermenge in der Isar, die seit 1990 auf Druck des Vereins "Rettet die Isar" praktiziert wird, für Uniper zu einem Rückgang der Stromerzeugung um 20 Prozent.

Das Walchenseekraftwerk, das 1924 in Betrieb ging, nutzt das Gefälle von 200 Metern zwischen dem Walchen- und dem Kochelsee. Die natürlichen Zuflüsse des Walchensees reichen nicht für den Dauerbetrieb aus. Mit einem weiträumigen Verbund aus Stauwehren, Kanälen und Stollen wird der Wasserzufluss aus Isar und Rißbach erhöht und deren Gefälle zusätzlich im Ober- und Niedernachkraftwerk sowie in Schönmühl bei Penzberg zur Stromerzeugung genutzt. Um während der Schneeschmelze Wasser für niederschlagsarme Winter speichern zu können, wurde von Anfang an der Pegel im Herbst abgesenkt und im Frühjahr angehoben. Die Rahmenbedingungen hätten sich nun geändert, sagte Strobel: Die Schneeschmelzen im Frühjahr gingen zurück.

Auch die Bedeutung des Walchensees als Aufnahmebecken im Hochwasserfall sei im Vergleich zum Sylvensteinspeicher nur gering. Denn bei Starkregenereignissen würden die Stollen zwischen Krün und Walchensee wegen des Geschiebes ohnehin geschlossen. Eine Absenkung zum Hochwasserschutz um einen Meter wäre nach Aussage des Wasserwirtschaftsamts Weilheim ausreichend, sagte Strobel. Sein Fazit: "Die starke Absenkung des Pegels im Winter ist nicht mehr zeitgemäß." Und es rechne sich auch für Uniper nicht, ist Strobel überzeugt. Für seine Berechnungen hatte er Daten wie den monatlichen Wasserzugang, Abflussmengen in die Kraftwerke und den Energiebeitrag auf dem Strommarkt verwendet und eine Abschätzung der Erlöse vorgenommen. Das Ergebnis: Die übliche Absenkung von drei bis vier Metern bringe einen geringen Mehrerlös im unteren einstelligen Bereich. Wenn der Pegel dagegen nur um einen Meter gesenkt werde, erhöhe dies die Fallhöhe, verbessere den Wirkungsgrad und vermindere Schäden am Ufer.

Durch das Walchenseekraftwerk können jährlich etwa 200 000 Tonnen CO₂ vermieden und Schwankungen bei Sonnen- und Windenergie ausgeglichen werden. Der erzeugte Strom wird zu einem Drittel von der Bahn genutzt, etwa 100 000 Haushalte könnten rein rechnerisch versorgt werden. Der finnische Energieerzeuger Fortum wird seine Anteile an Uniper, vorbehaltlich der Zustimmung durch internationale Aufsichtsgremien, demnächst auf 70 Prozent aufstocken. Sorgen, dass der "internationale Player" regionale Belange vernachlässigt, hält Reumschüssel für unbegründet. Er gehe davon aus, dass sich am operativen Betrieb nichts ändert. "Wir sind Antragsteller bei der Vertragserneuerung und haben unseren Willen bekundet, das Walchenseekraftwerk weiterzubetreiben."