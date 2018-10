29. Oktober 2018, 22:08 Uhr Naturfreunde Wolfratshausen Wanderung nach Schlehdorf

Eine Nachmittagswanderung von Kleinweil nach Schlehdorf veranstaltet der Verein "Naturfreunde Wolfratshausen" am Mittwoch, 31. Oktober. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Parkplatz beim AWO-Seniorenheim an der Äußeren Beuerberger Straße in Wolfratshausen. Dort bilden sich Fahrgemeinschaften, die nach Kleinweil aufbrechen. Die Wanderung startet dort an der Loisachbrücke und führt bis nach Schlehdorf, wo eine gemeinsame Einkehr beim Gasthof Fischerwirt geplant ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Gäste sind bei der Wanderung willkommen.