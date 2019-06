16. Juni 2019, 21:46 Uhr Naturfreunde Wolfratshausen Radtour zum Kloster Reutberg

Die Naturfreunde Wolfratshausen laden für Sonntag, 23. Juni, zu einer Radtour durchs Grüne mit Pausen im Klosterbräustüberl Reutberg oder in Kirchbichl ein. Los geht's um 9 Uhr beim Awo-Parkplatz an der äußeren Beuerberger Straße in Wolfratshausen. Von dort führt der Weg an der Isar entlang, über Geretsried bis zum Kloster Reutberg. Auf dem Rückweg können die Teilnehmer bei gutem Wetter im Kirchsee baden gehen. Bei dieser Tour werden 65 Kilometer Strecke und 350 Höhenmeter innerhalb einer Fahrzeit von etwa vier Stunden bewältigt. Wem die Strecke zu lang ist, der kann an der Tattenkofener Brücke gegen 9.30 Uhr dazustoßen. Ein Helm wird dringend empfohlen. Tourenleiterin Rita ist telefonisch unter 08171/80 182 oder 0177/15 90 085 oder per Mail unter Rita.h@naturfreunde-wolfratshausen.de zu erreichen. Anmeldung ist erwünscht; weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.naturfreunde-wolfratshausen.de