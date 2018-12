12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Naturfreunde Wolfratshausen laden ein Wanderung zum Zwiesel

Zur Weihnachtsfeier kommen die Naturfreunde Wolfratshausen am Freitag, 14. Dezember, um 18 Uhr im Gasthof Aujäger in Puppling zusammen. Es wird darum gebeten, selbstgebackene Plätzchen mitzubringen. Gäste sind willkommen. Eine Winterbergwanderung zum Zwiesel unternehmen die Naturfreunde am Sonntag, 16. Dezember. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz an der Beuerberger Straße. Die Tour beginnt in Bad Heilbrunn und führt zum Teil steil über den Enzenauer Kopf zum Zwieselgipfel und weiter zum Blomberghaus. Dazu ist eine komplette Winterausrüstung notwendig. Die Leitung hat Rita Heinz, Telefon 08171/8 01 82 oder 0177-159 00 85, E-Mail: rita.h@naturfreunde-wolfratshausen.de. Eine Wintersonnwendfeier an der Hütte am Badweiher haben die Naturfreunde dann noch am Freitag, 21. Dezember, von 17 Uhr an, im Programm. Dazu ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, Telefon 08171-7368 oder per E-Mail (huette@naturfreunde-wolfratshausen).