Kochel am SeeEntlang der Alten Straße in Richtung Bichl wurden am Donnerstag Bäume gefällt und Stauden zurecht geschnitten. Wie die Geschäftsleiterin der Hauptverwaltung Kochel am See Nicole Lutterer mitteilt, handelt es sich hierbei um notwendige Arbeiten. Nachdem Baumsachverständige die Bäume und deren Zustand vorab überprüft hatten, hat der Bauhofleiter der Gemeinde Benno Gstaiger die Baumarbeiten veranlasst. Die Eschen waren umsturzgefährdet und wurden deshalb abgeholzt. Bereits seit vielen Jahren ist der ökologisch wichtige Laubbaum in Gefahr. Ein hartnäckiger Pilz befällt Eschen in ganz Europa, das sogenannte Eschentriebsterben. Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind zahlreiche Eschen gefährdet - wie nun in Kochel am See. Der Pilz gelangt über die Blätter ins Innere des Baumes und bewirkt das Absterben von Rinde und Holz. Das kann dazu führen, dass Äste marode werden und herabstürzen. Um dies zu vermeiden und damit Gefährdungen für Passanten und weitere Verkehrsteilnehmer vorzubeugen, wurden die Eschen gefällt. Im Falle einer Verletzung würde die Gemeinde haftbar gemacht werden, wie die Geschäftsleiterin weiter mitteilt. Des Weiteren sind Büsche am Rande des Fußweges gestutzt worden. Diese wucherten ihr zufolge bereits bis auf den Bürgersteig und blockierten den Weg für Passanten.