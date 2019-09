In Reichersbeuern wird derzeit das kommunale Nahwärmenetz errichtet. Die Leitung verläuft in einem Teilstück von der Grundschule in der Schulgasse bis zur Tölzer Straße. Wegen der Bauarbeiten komme es in den nächsten Wochen in der Schulgasse zur Beeinträchtigung des Verkehrs, teilt Bürgermeister Ernst Dieckmann mit. Dort werde es halbseitige Sperrungen, zeitweise auch Vollsperrungen geben. Parkplätze stehen vor dem Rathaus und der Schule nur stark eingeschränkt zur Verfügung. Im Bereich des "Drachennestes" gibt momentan gar keine Stellplätze. Daher werden Eltern von Kindergarten- und Krippenkindern gebeten, während der Bauphase auf die Parkplätze beim Pfarrheim auszuweichen. Die Zufahrt zur Grundschule ist in dieser Zeit von der Sachsenkamer Straße über den Ruhpointweg möglich.