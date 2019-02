21. Februar 2019, 21:36 Uhr Naher Osten TV-Journalist porträtiert Israel

Er gilt als einer der besten Kennern Israels: Richard C. Schneider bereist seit mehr als drei Jahrzehnten als Journalist den Nahen Osten, von 2006 bis 2017 war er Leiter und Chefkorrespondent des ARD-Studios Tel Aviv. "Alltag im Ausnahmezustand - Mein Blick auf Israel" lautet der Titel seines Vortrags, den er am Dienstag, 26. Februar, in der Buchhandlung Rupprecht in Bad Tölz hält. Dabei zeichnet er das Porträt eines Landes, das hin- und hergerissen ist zwischen Normalität und Ausnahmezustand, zwischen der Sehnsucht nach Frieden und dem Bedürfnis nach Sicherheit. In seiner Analyse konzentriert sich Schneider vor allem auf die komplexe Entwicklung der israelischen Gesellschaft in den vergangenen Jahren. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19.30 Uhr an. Der Eintritt kostet zwölf Euro.