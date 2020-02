Idyllisch ist das Loisach-Kochelsee-Moor zu jeder Jahreszeit. Die charakteristische Moorlandschaft bei Benediktbeuern entstand in der Würm-Eiszeit vor mehr als 15 000 Jahren. Heute finden seltene Pflanzen und Tierarten auf den Streuwiesen und in den Feuchtgebieten ihren Lebensraum. In dem europäischen Schutzgebiet kommen mehr als 200 Vogelarten vor. Der scheue große Brachvogel zählt mit etwa 60 Zentimetern zu den größten Watvögel in Europa. Fast ausgestorben war der Kiebitz Ende der 1990er-Jahre im Loisach-Kochelseemoor. Der Vogel ist in Deutschland stark gefährdet. Im Biotop bei Kloster Benediktbeuern treffen die ersten Exemplare des Kiebitz schon Mitte Februar ein, um dort später im Frühling zu brüten. Deshalb endet für Wanderer mancher Weg in einer Sackgasse, um die seltenen Vögel zu schützen, was das Schild im Moor unmissverständlich klar macht.