18. September 2018, 22:02 Uhr "Nah-fern" in Starnberg Zeitreise vor und zurück

Zurück in die Vergangenheit: Monika Schultes zeigt in Starnberg ihr Video "Broken home".

Monika Schultes erzählt in Videos vom Verlust ihres Elternhauses

Von Ute Pröttel, Starnberg

Hinter den verglasten Schwingtüren der alten Schalterhalle im historischen Bahnhof Starnberg läuft die Video-Installation "Broken home" von Monika Schultes. Durch das strukturierte Glas wirkt es wie ein verschwommenes Gemälde. Die doppelflügelige Tür bleibt allerdings nur solange geschlossen, bis der Musiker und Kabarettist Josef Brustmann die kleine Bühne des ungewöhnlichen Ausstellungsraums freigibt. Er spielt zur 40. Vernissage der Reihe "Nah-fern". Zum Thema "4 Wände - 1 Zimmer" haben die Kuratorinnen Katharina Kreye, Ulrike Prusseit und Ursula Steglich-Schaupp zwei sehr konträr arbeitende Künstler eingeladen, deren Arbeiten sich nebeneinander erstaunlich gut ergänzen.

Die Mitte des Raums nimmt das Fragment einer Installation von Andreas Woller ein. "Gebiet" ist eine Materialcollage, die er für die Galerie der Künstler in München entwickelt hat. Auf Augenhöhe des Betrachters schwebt eine Siedlung aus kleinen Kammern. Sie sind aus Schichten von Karton, Holz, Schaumstoff, Plastik, buntem Papier und Acrylfarbe gefertigt. Mal rund, meist eckig; nie jedoch bilden sie einen geschlossenen Raum. Je nach Position des Betrachters ergeben sich Einblicke oder Ausgrenzung. Auf Wollers Internetseite ist dazu zu lesen: "Was das Verhältnis zu seinem Publikum betrifft, will seine Arbeit vor allem nicht dem Paradigma der 'Kommunikation mit dem Betrachter' unterworfen sein. Die Objekte, die er produziert und in Räumen platziert, sollen Gefühle gleichsam 'als sie selbst' im Raum manifestieren . . ."

Monika Schultes hat in "Broken home" den Verlust des mehr als 100 Jahre alten Elternhauses verarbeitet. Und thematisiert so ein sich beschleunigendes Phänomen unserer Zeit. Häuser, die über Generationen gewachsen sind, werden als nicht mehr zeitgemäß empfunden, leer geräumt, platt gemacht. Schultes dokumentiert die letzten Tage des malerischen Häuschens im Grünen bis zum Abriss. Die Sehnsucht, Dinge der Vergangenheit zu bewahren, zeigt sich im Rückwärtslauf der endlosen Zeitschleife. Bevor es zum Abriss kam, nutzte die 1955 geborene Künstlerin die Räume für Kunstaktionen, die sie filmisch und fotografisch dokumentierte. So brachte sie aktuelle Arbeiten in das Haus ihrer Kindheit und hängte sie in das ehemalige Schlafzimmer der Eltern oder ins Treppenhaus. Fast mutete es an, als wolle sie dem alten Haus eine neue Seele einhauchen.

Die Installation "Broken home" wird abgerundet durch zwei Kunstvideos. "Un-schuld" (11:06 Minuten) ist im ehemaligen Zimmer der Großmutter entstanden und beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Mädchens zur jungen Frau. In "Canna" (3:09 Minuten) testet die Künstlerin, was mit Großmutters bestens erhaltener Kaffeekanne passiert, wenn diese in Schräglage gelangt.

Beinahe könnte man den Eindruck gewinnen Wollers filigrane Wandarbeiten seien aus dem Material des abgerissenen Elternhauses von Schultes entstanden, doch er arbeitete in Taufkirchen/Vils, Schultes Elternhaus hingegen stand hinter Augsburg, Richtung Schwabmünchen. Die beiden Künstler kommen sich in Starnberg das erste Mal nahe.

Alte Schalterhalle, Starnberg. Bis 7. Oktober; Freitag 16 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 18 Uhr