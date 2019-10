An der Volkshochschule in Penzberg startet am Dienstag, 8. Oktober, ein Dirndl-Nähkurs. Teilnehmer sollten Schnittmuster, Stoff, eine eigene Nähmaschine und etwas Erfahrung beim Nähen mitbringen - alles andere kann man bei dem Kurs erlernen. An insgesamt acht Abenden entsteht dann ein eigenes Dirndl-Unikat. Information und Anmeldung erfolgt telefonisch unter der Nummer 08856 / 36 15 über die VHS Penzberg oder per Mail an

info@vhs-penzberg.de