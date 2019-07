31. Juli 2019, 22:00 Uhr Nachruf Wolfgang Lenz ist gestorben

Er trat auf vielen europäischen Bühnen auf - von deutschen Staatstheatern bis zur Scala di Milano: Der Opernbassist und Heldenbariton Wolfgang Lenz, seit 27 Jahren Bürger der Gemeinde Schäftlarn, ist im 78. Lebensjahr verstorben. Er war ein Schüler der Sänger-Weltstars Tito Gobbi und Boris Christoff, hatte beim Festivale di due mondi in Spoleto als Wagners Holländer debütiert und eine internationale Karriere gehabt - vor allem als Basso Cantante im italienischen Belcanto, von Händel bis Verdi, aber auch in Charakterpartien der Moderne, unter bedeutenden Dirigenten, von Gerd Albrecht bis Lorin Maazel und Riccardo Muti. Lenz ist in Radio-/TV-Produktionen bei BBC, RTF, Rai dokumentiert. Sein Haus in Ebenhausen war eine Adresse kultureller Begegnung. Am Ort hatte sich Lenz zusammen mit seiner Frau Dorothea für die Sicherung des Erbes der im NS-Regime liquidierten Erich-Benjamin-Kinderklinik engagiert.