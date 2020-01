Der vormalige Pfarrer der katholischen Stadtkirche Geretsried, Georg März, ist tot. Der Seelsorger starb in der Nacht auf Freitag in seiner alten Heimat Lenggries. März wurde nur 49 Jahre alt.

Seit 2011 hatte der Geistliche in Geretsried gewirkt, bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte er die Stadtkirche aus gesundheitlichen Gründen allerdings verlassen.

März wurde in Lenggries geboren und 2004 im Freisinger Dom zum Priester geweiht. Als Kaplan war er zunächst in Traunstein und in den benachbarten Orten Kammer und Haslach tätig. Später engagierte er sich als Jugendpfarrer in den Dekanaten Rottenbuch und Werdenfels, ehe er Nachfolger von Pfarrer Martin Chen in Geretsried wurde.

März oblagen in Geretsried Umstrukturierungen und der Zusammenschluss der beiden Pfarreien Heilige Familie und Maria Hilf. März wird in Lenggries beerdigt, der Zeitpunkt wird noch bekannt gegeben.