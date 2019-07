26. Juli 2019, 22:23 Uhr Nachruf Gerd Jäger ist gestorben

Von Katja Sebald, Berg

Der Bildhauer Gerd Jäger ist am Donnerstag völlig unerwartet gestorben. Sein letztes Projekt, die Pflanzung einer Eiche als Ersatz für den im Frühjahr am Berger Kapellenweg gefällten Baum, konnte er nicht mehr verwirklichen. Als streitbarer Naturschützer war Jäger weit über Berg hinaus gefürchtet. Er war 1942 als Sohn eines Försters in Schönau im Schwarzwald geboren worden, die Liebe zur Natur war in die Wiege gelegt worden. Sein Kunststudium hatte er in einer Malklasse an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg begonnen und bei dem dänischen Bildhauer Robert Jacobsen in München abgeschlossen. Er gehörte zu den Protagonisten der Münchner Studentenbewegung und protestierte erst gegen Luxussanierungen, später für Parks und Kindergärten. In der Jurybegründung für den Schwabinger Kunstpreis, den er 1987 erhielt, wurde sein Engagement für den Leopoldpark erwähnt, auch dort hatte er sich für jeden Baum eingesetzt.

Seit 1980 lebte Jäger in Farchach. Er war Gründungsmitglied der Berger Grünen, für die er viele Jahre lang im Gemeinderat saß. Erst Ende Juni hatte er den Vorsitz des Ortsverbandes abgegeben. Auch beim Bund Naturschutz war er langjähriger Vorsitzender der Ortsgruppe Berg. Anfang der Neunzigerjahre gehörte er zu den Künstlern, die sich für die Erhaltung des Berger Marstalls als Kulturraum engagierten. Außerdem war er Gründungsmitglied der Ateliertage Berg/Icking.

Holz war das von Gerd Jäger seit vielen Jahren ausschließlich verwendete Material, dessen Ausdrucksmöglichkeiten er bis ins Detail untersuchte. Ausgangspunkt für seine minimalistischen Skulpturen waren Fundstücke aus der Natur. Durch Bohrungen und Höhlungen legte er ihr Innerstes frei. Die Skulpturen von Gerd Jäger sind respektvolle Hommagen an das Holz und an die Natur.