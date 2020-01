So schnell, wie der Wunsch der Grünen geäußert worden ist, geht es mit dem Thema "Unverpackt" im Geltinger Dorfladen nicht voran. Silke Noeller-Granget, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagt, es werde jetzt erst einmal geprüft, "wenn, wohin". Der Dorfladen habe gerade mal 100 Quadratmeter Verkaufsfläche und dazu neben Büro, Personal- und Kundentoilette nur "ein minimales Lager", erklärt sie. Das Dorfladen-Team sei aber ohnehin gerade wieder im Gespräch mit seinem Gründungsberater Wolfgang Gröll. Mit dem Handelsfachwirt werde die Situation des Geschäfts allgemein besprochen, aber auch die Frage, ob es ein Unverpackt-Laden werden kann. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass in zwei Monaten in Wolfratshausen ein "Ohnverpackt" eröffnen soll. Nach Gelting hatte die Grünen-Bürgermeisterkandidatin Martina Raschke die Idee mitgebracht: "Wir brauchen dringend eine Welt mit so wenig Plastikverpackung und damit Müll wie möglich", sagte sie bei einem Besuch im Dezember.