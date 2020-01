In der Altstadt von Wolfratshausen wird Mitte März ein Unverpackt-Laden aufmachen. Martina und Bernd Steuer aus Waldram beziehen den ehemaligen Cucinella-Laden am Obermarkt 29. Dort soll in gut zwei Monaten das "Ohnverpackt" eröffnen. Nach dem "Ois ohne" in Bad Tölz wird der Laden erst das zweite Lebensmittelgeschäft im Landkreis sein, das beim Verkauf von Gemüse, Müsli und Nudeln komplett auf Plastikverpackungen verzichtet.