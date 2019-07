11. Juli 2019, 22:08 Uhr Nach Wolfratshauser Vorbild Auch Geretsrieder SPD will kostenlosen Bus

Es ist ein umjubelter Vorstoß, der so manchen im Nachbarort aufhorchen lässt: Nach der Entscheidung des Wolfratshauser Stadtrats, für Schüler und Rentner Bustickets kostenlos zu machen, fordert nun der Geretsrieder Stadtrat Wolfgang Werner (SPD), das Konzept zu übernehmen und so einen interkommunalen Stadtbus zum Null-Tarif zu schaffen.

Konkret argumentiert Werner so: Würde man die Bürger mit Tickets ausstatten, die nicht wie angedacht für die MVV-Ringe zehn und elf, sondern für die Ringe elf und zwölf gelten, könnte man damit auch zwischen Wolfratshausen und Geretsried pendeln. Da in beiden Fällen zwei Ringe bezahlt werden müssten, wären die Kosten dieselben. Unterstützung bekommt er vom Geretsrieder Bundestagsabgeordneten Andreas Wagner (Linke). "Das entlastet Familien und Rentner finanziell und ist noch dazu eine sinnvolle Klimaschutzmaßnahme, die zur Reduzierung des Verkehrs beiträgt", so Wagner.

Vor einem Jahr hatte die Geretsrieder SPD-Fraktion bereits in einem Antrag gefordert, dass die Bürger gratis mit dem Stadtbus fahren können. Weil sich das jedoch als kompliziert entpuppte, landete der Vorstoß in der Schublade. Laut Bürgermeister Michael Müller (CSU) hatte der MVV signalisiert, dass eine grundsätzliche Freifahrt in einer einzelnen Kommune rechtlich problematisch wäre und Geretsried dafür aus dem Verbund aussteigen müsste.

In Wolfratshausen will man diese Crux umgehen: Die Stadt will die Monatskarten für Schüler und Senioren kaufen und sich das Geld später über die Betriebskosten zurückholen. Müller empfindet den Vorstoß dennoch als "unausgegoren" - zumindest in Hinblick auf eine Verkehrswende. Schließlich seien es vor allem die Berufspendler, die den vielen Verkehr verursachten, und nicht Schüler und Rentner. Zudem werde es in den Linien 370, 378 und 379 zu den Stoßzeiten bereits jetzt eng. Statt Einzelmaßnahmen bräuchte es "ein abgestimmtes Gesamtkonzept für alle Verkehrsteilnehmer", so Müller.