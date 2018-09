24. September 2018, 22:02 Uhr Nach Wiesn-Besuch Endstation Wolfratshausen

Der Besuch des Münchner Oktoberfests endete für einen Schotten in der Nacht zum Montag mit einer unfreiwilligen Spazierfahrt ins Voralpenland. Wie die Polizei berichtet, wurde den Beamten Sonntag kurz vor Mitternacht eine hilflose Person am Bahnhof gemeldet. Eine Streife der Polizeiinspektion traf dort einen aus Schottland stammenden 29-jährigen Mann an, der das Münchner Oktoberfest besucht hatte und sich mit der S-Bahn verirrt hatte. "Inwieweit nun die Alkoholisierung des Schotten oder die Komplexität des S-Bahn-Netzes ursächlich für seine Irrfahrt gewesen ist, ist nicht bekannt", erklären die Polizisten in ihrem Bericht. Allerdings habe der junge Schotte die falsche S-Bahn ausgewählt und war, entgegen seiner ursprünglichen Absicht, so nach Wolfratshausen gelangt. Am Wolfratshauser Bahnhof sei er schließlich umhergeirrt und habe verzweifelt versucht herauszufinden, wie er zurück nach München kommen könnte. Die Streifenbeamten konnten ihm helfen: Sie erklärten ihm das S-Bahn-Netz und legten ihm nahe, mit der nächsten Bahn zurück nach München zu fahren, dort an der richtigen Haltestelle auszusteigen und von dort zu Fuß sein Hotel aufzusuchen. Ob der Schotte dort ankam, steht nicht im Bericht.