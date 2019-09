Nachdem ein Lasterfahrer bei einer nächtlichen Karambolagefahrt in der Zugspitzstraße vor knapp einer Woche mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge demoliert hat, hat die Polizei nun einen heiße Spur. Bei der Unfallfahrt war auch ein massiver Steinpoller "regelrecht abrasiert" worden, wie die Inspektion in Wolfratshausen mitteilt. Der verschollene Kopf des Pollers ist nun in Höhenschäftlarn aufgetaucht. Eine aufmerksame Bürgerin entdeckte das etwa 150 Kilogramm schwere Pollerstück am Kreisverkehr an der Starnberger Straße. Der Unfallfahrer hat wohl versucht, das Corpus Delicti dort zu entsorgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wolfratshausen unter der Telefonnummer 08171 / 42 110 entgegen.