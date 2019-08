20. August 2019, 21:30 Uhr Nach Training am Walchensee Jugendzirkus Chapoclac im Tölzer Kurhaus

Seit Samstag veranstaltet der Bezirksjugendring Oberbayern zum vierten Mal einen internationalen und inklusiven Jugendzirkus am Südufer des Walchensees. Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren haben dabei die Möglichkeit, in diversen Workshops die große Bandbreite der Zirkuskünste auszuprobieren, weiter auszubauen und zu trainieren. Am Freitag, 23. August, werden sie dann ihre neuerworbenen Fähigkeiten einem breiten Publikum präsentieren. Von 19 Uhr an zeigen die Jugendlichen Luftartistik, Jonglagen, Moderationen, Tänze und mehr in einer spektakulären Varieté-Produktion auf der Bühne des Kurhauses Bad Tölz. Der "Internationale Jugendzirkus Chapoclac", so der Name, lädt herzlich alle Interessierten ein. Einlass ist von 18 Uhr an. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.jugend-oberbayern.de