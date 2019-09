Nach dem tödlichen Unfall auf der A 95 bei Starnberg vor rund einer Woche fordert der grüne Landtagsabgeordnete Hans Urban aus Eurasburg ein grundsätzliches Tempolimit für die Garmischer Autobahn. "Wir müssen zurzeit leider in den Zeitungen lesen, dass auf der A 95 in einer traurigen Regelmäßigkeit Menschen ums Leben kommen - und das in vielen Fällen, weil sie viel zu schnell fahren", teilt Urban mit.

Überhöhte Geschwindigkeit sei immer noch die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle in Bayern, so der Landespolitiker. Und auch auf der A 95 sei es jüngst vermehrt zu schweren Unfällen gekommen. "Wenn wir wollen, dass das weniger wird, dann brauchen wir hier dringend ein Tempolimit", so Urban. Die Staatsregierung müsse dafür alle nötigen rechtlichen Hebel in Bewegung setzen. Die Garmischer Autobahn sei inzwischen weltweit als öffentliche Rennstrecke bekannt. Dieser Entwicklung dürfe man nicht einfach so tatenlos zusehen. "Die Raser gefährden sich und andere", sagt Urban, und stellten nebenbei eine erhebliche Lärmbelästigung für die Anwohner dar. "In meinen Augen ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung das einzig probate Mittel, um die Zahl der Raser zu verringern", sagt Urban.