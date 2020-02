Alexander Lachmuth und die Maxkroner werden wohl keine Freunde mehr. Seit der Garten- und Landschaftsbauer das alte Pumpwerk-Areal nutzt, dort Bäume fällt und mit schwerem Gerät hantiert, laufen die Anwohner Sturm. Erst kürzlich lud deshalb die Stadt zu einer Informationsveranstaltung ein, bei der Lachmuth selbst nicht zugegen war. Dieses Treffen hat nun ein Nachspiel. Ein Mitglied der Freien Lokalpolitik Penzberg (FLP) hat Strafanzeige gegen einen der Teilnehmer gestellt. Der Mann hatte die FLP als "Faschisten, Linke und Parteilose" bezeichnet. Lachmuth kandidiert bei der FLP auf Platz 6 für den Stadtrat. Mittlerweile hat sich der Mann bei der FLP entschuldigt für seine "geschmacklose Entgleisung". Die Anzeige liegt bei der Staatsanwaltschaft.

Dennoch will die FLP dies nicht auf sich sitzen lassen. In eine Ecke mit Faschisten gestellt zu werden, gehe entschieden zu weit, sagte Stefan Fuchs, der auf Listenplatz 3 der FLP für den Stadtrat kandidiert. "Da wurde eine Grenze überschritten." Das sieht Bürgermeisterkandidat Michael Kühberger ebenso. Wer der FLP Lobbyismus für ihren Stadtratskandidaten unterstelle, der irre sich. Kühberger erinnert daran, dass auch die drei FLP-Stadträte - er selbst, Jack Eberl und André Anderl - gegen Lachmuths Bauantrag gestimmt hätten. Der 44-jährige Gartenbauer wollte die Pumpwerk-Ruine wieder aufbauen und sichern. Das hatten die Penzberger Stadträte abgelehnt.

"Da unten kann es kein Gewerbe geben. Nicht mit mir", betonte Kühberger. Allerdings ist er der Meinung, dass sich der neue Stadtrat entscheiden müsse, was mit dem Grundstück passiere. "Das wird nicht gegen den Willen der Maxkroner geschehen." Lachmuth könne sich jedenfalls nicht darauf berufen, dass ihn die FLP unterstützen werde, auch wenn er auf ihrer Liste stehe. "Wir wollen hiesigen Unternehmern helfen", waren sich Fuchs und Kühberger einig. Schließlich habe man dem SPD-Stadtrat Hardi Lenk auch geholfen, eine Gewerbefläche im Nonnenwald zu erwerben. Dies müsse ebenfalls für Lachmuth gelten. Grund habe die Stadt neben dem Druckzentrum. Das Argument, dieses Areal sei zu wertvoll, weil es als Industriefläche ausgewiesen sei, lässt Kühberger nicht gelten. "Dann zahlt er halt mehr für den Quadratmeter."

Lachmuth interessiert sich für das Grundstück eines Unternehmens an der Nonnenwaldstraße. Dieses würde er gegen das Pumpwerk-Areal mit der Stadt tauschen. "Das geht nicht. Die Fläche an der Nonnenwaldstraße ist mehr wert. Er müsste zumindest die Differenz ausgleichen", sagte Kühberger. Der Bürgermeister-Kandidat moniert, dass das Rathaus den Stadträten Informationen vorenthalten habe. "Wir wissen bis heute nicht, ob das Pumpwerk-Gelände Überschwemmungsgebiet ist oder nicht." Die Maxkroner hätten ihm berichtet, dass Bautätigkeiten im Bereich Reindl die Wasserströme bereits geändert hätten, was zu Absenkungen bei den Häusern in Maxkron führe. Daher die Sorge vor weiteren baulichen Maßnahmen in dem Bereich.