Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Hergang eines Verkehrsunfalls klären zu können, bei dem am Samstagabend ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro entstanden ist. Wie die Beamten berichten, war eine 51 Jahre alte Frau aus Lenggries gegen 18.10 Uhr auf der Staatsstraße aus Bichl kommend in Richtung Penzberg unterwegs. Nach der Loisachbrücke wollte sie nach links zur Schönmühle abbiegen. Eine 28-jährige Iffeldorferin, die hinter der Lenggrieserin mit ihrem Auto fuhr, überholte allerdings just zu jenem Zeitpunkt, zu dem die Lenggrieserin nach links abbiegen wollte. Es kam zum Streifzusammenstoß. Verletzt wurde niemand, doch die beiden Fahrerinnen machten im Anschluss widersprüchliche Angaben.