31. Juli 2019, 22:00 Uhr Nach Starkregen Bad Tölz hebt Sperren an der Isar wieder auf

Nach den starken Regenfällen in der Nacht von Sonntag auf Montag, die den Pegel der Isar in Bad Tölz auf gut zwei Meter anschwellen ließen, hat die Stadt Bad Tölz inzwischen alle Sperrungen wieder aufgehoben. Dies gilt für den Wohnmobilparkplatz an der Königsdorfer Staße und für die Isarpromenade beim Ernst-Thissen-Steg. Dies teilt Birte Otterbach, Pressesprecherin in der Stadt, mit. Ihren Angaben zufolge stand der Flusspegel am Mittwochvormittag an der Messstelle "Brücke" bei 1,05 Meter. Auch die Abflüsse aus dem Sylvensteinspeicher seien vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim wieder reduziert worden.